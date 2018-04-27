«Сумма» приостановила все переговоры по продаже НМТП

Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова заявила о приостановке всех переговоров по продаже НМТП до выяснения ситуации с акционером. Об этом сообщает RNS.

"В последние недели группа "Сумма" не делала предложений о сделке по НМТП ни "Роснефти", ни кому-либо ещё из возможных покупателей. Основной акционер "Суммы" в настоящее время находится под арестом, полномочий для проведения подобных сделок у руководства холдинга нет, в связи с чем все переговоры приостановлены до прояснения ситуации", — рассказали в "Сумме".