«Сумма» приостановила все переговоры по продаже НМТП 

Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова заявила о приостановке всех переговоров по продаже НМТП до выяснения ситуации с акционером. Об этом сообщает RNS.
"В последние недели группа "Сумма" не делала предложений о сделке по НМТП ни "Роснефти", ни кому-либо ещё из возможных покупателей. Основной акционер "Суммы" в настоящее время находится под арестом, полномочий для проведения подобных сделок у руководства холдинга нет, в связи с чем все переговоры приостановлены до прояснения ситуации", — рассказали в "Сумме".
Ранее в компании "Транснефть" прокомментировали ситуацию вокруг Новороссийского морского торгового порта (НМТП).
31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании "Интекс" Артура Максидова.