Санируемый банк «Пересвет» в 2017 г снизил убыток по МСФО на 37%

Санируемый банк «Пересвет» по итогам 2017 года снизил убыток по МСФО на 37%, до 36,9 миллиарда рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы снизились на 4%, до 6,4 миллиарда рублей. Активы по состоянию на конец 2017 года составили 102,4 миллиарда рублей против 107,7 миллиарда рублей на конец 2016 года (снижение на 5%). Обязательства составили 105,99 миллиарда рублей против 143,77 миллиарда рублей годом ранее (снижение на 26%).