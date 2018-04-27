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Intel начнёт производство 10-нанометровых процессоров в 2019 году
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Intel начнёт производство 10-нанометровых процессоров в 2019 году 

Игромания.ру 47 минут назад
Фото: Игромания.ру
Глава Intel Брайан Кржанич рассказал, что компания уже осваивает выпуск процессоров по 10-нанометровому техпроцессу, однако их массовое производство начнётся только в следующем году. Соответственно, чипы Whiskey Lake и Cascade Lake, выход которых запланирован на 2018 год, будут сделаны по 14-нанометровым технологическим нормам.
Первые процессоры на основе 14-нанометрового техпроцесса Intel анонсировала в 2014 году: это было семейство Broadwell, которое стало пятым поколением чипов Core. В 2016 году компания объявила об отказе от принципа «тик-так» и представила трехуровневую схему обновления процессоров, однако восьмое поколение CPU так и не перешло на новые технологические нормы.
Проблемы с освоением новых технологий не сказались на прибыли компании. За первые три месяца 2018 года выручка Intel достигла 16,1 млрд долларов, что на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль компании выросла в полтора раза и составила 4,5 млрд долларов.
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