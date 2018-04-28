ФАС: правкомиссия одобрила сделки на общую сумму в $3 млрд

"Сегодня мы рассматривали сделки на сумму порядка $3 млрд", — сказал он.

В ходе заседания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что комиссия начала работу 10 лет назад с принятием соответствующего федерального закона.

"За это время было рассмотрено 229 обращений инвесторов, в подавляющем большинстве случаев с положительным результатом, отказов было совсем мало — где-то порядка 5%. Только за последние три года по сделкам, которые были одобрены комиссией, в нашу экономику было привлечено более $16 млрд", — отметил Медведев.