Ещё
ФАС: правкомиссия одобрила сделки на общую сумму в $3 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС: правкомиссия одобрила сделки на общую сумму в $3 млрд 

ТАСС 50 минут назад
ГОРКИ, 28 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на заседании 28 апреля одобрила сделки на общую сумму в $3 млрд, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
"Сегодня мы рассматривали сделки на сумму порядка $3 млрд", — сказал он.
В ходе заседания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что комиссия начала работу 10 лет назад с принятием соответствующего федерального закона.
"За это время было рассмотрено 229 обращений инвесторов, в подавляющем большинстве случаев с положительным результатом, отказов было совсем мало — где-то порядка 5%. Только за последние три года по сделкам, которые были одобрены комиссией, в нашу экономику было привлечено более $16 млрд", — отметил Медведев.
ТАСС: последние новости
Вице-президент Сбербанка: наличные можно будет снимать с помощью смарт-часов Песков: национализация "Русала" из-за проблем на фоне санкций США не рассматривается Правительственная комиссия РФ одобрила ходатайство о покупке Fortum 47% активов "Юнипро"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян120
Анонсировано повышение пенсионного возраста363
Лавров сделал заявление года108
Известный режиссер разбился в ДТП7
Медведев высказался об уходе на отдых250
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение