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«Транснефть» не связывает завершение сделки по покупке доли в НМТП с «делом Магомедова»
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«Транснефть» не связывает завершение сделки по покупке доли в НМТП с «делом Магомедова» 

Rambler News Service 1 час назад
«Транснефть» не связывает завершение сделки по покупке доли в стивидорной компании «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) с ходом судебного разбирательства по делу основного акционера группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, сообщил журналистам в Санкт-Петербурге глава «Транснефти» Николай Токарев.
«Мы не связываем это с судебным разбирательством, нам нужно просто определиться с самой «Суммой»», — сказал он.
Токарев добавил, что компания не отказывается от планов по покупке доли в НМТП.
«Мы считаем необходимым разобраться. Мы от сделки не оказывались — у нас есть директива правительства, разрешение ФАС, но сейчас ситуация в подвешенном состоянии», — сказал он.
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