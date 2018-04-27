«Транснефть» не связывает завершение сделки по покупке доли в НМТП с «делом Магомедова» 

«Транснефть» не связывает завершение сделки по покупке доли в стивидорной компании «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) с ходом судебного разбирательства по делу основного акционера группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, сообщил журналистам в Санкт-Петербурге глава «Транснефти» Николай Токарев.
«Мы не связываем это с судебным разбирательством, нам нужно просто определиться с самой «Суммой»», — сказал он.
Токарев добавил, что компания не отказывается от планов по покупке доли в НМТП.
«Мы считаем необходимым разобраться. Мы от сделки не оказывались — у нас есть директива правительства, разрешение ФАС, но сейчас ситуация в подвешенном состоянии», — сказал он.