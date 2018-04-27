«Транснефть» не связывает завершение сделки по покупке доли в НМТП с «делом Магомедова»

«Мы не связываем это с судебным разбирательством, нам нужно просто определиться с самой «Суммой»», — сказал он.

Токарев добавил, что компания не отказывается от планов по покупке доли в НМТП.