«Транснефть» не отменяет сделку с «Суммой» по НМТП, разбирается в ситуации

"Пока ничего не происходит. Все, что происходит, вы знаете. Мы сейчас в этой ситуации считаем правильным пока разобраться во всем, ну и в перспективах. Мы от сделки не отказывались, она пока у нас легитимная. У нас есть директива правительства, есть разрешение ФАС согласованное. Сейчас в таком подвешенном состоянии", — сказал Токарев.

Отвечая на вопрос о том, означает ли, что «Транснефть» не сможет до завершения разбирательств продолжать работу над сделкой, он сказал: «Нет, мы не связываем это с судебными разбирательствами. Нам надо просто определиться с „Суммой“ самой, с ее перспективами, потому что у группы много проблем и долговых обязательств, как они собираются это решать, и в зависимости от того, как будет складываться сегодня ситуация у них, в целом перспектив результатов следствия. Наверное, все вместе эти все факторы дадут возможность какое-то решение принять уже конкретное».

"Сейчас я не готов конкретное что-то говорить, у нас у самих такой ясности нет", — добавил Токарев.

В конце феврале ФАС сообщила, что одобрила получение «Транснефтью» контроля над 50,1% голосующих акций НМТП с предписанием. Одобрение выдано сроком на год с возможностью продления.