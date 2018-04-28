Сбербанк к ЧМ-2018 запускает безналичную оплату проезда в трамваях Ростова-на-Дону 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Сбербанк и Агентство развития платежных систем (АРПС) запустили в трамваях Ростова-на-Дону возможность безналичной оплаты проезда, сообщает управление маркетинга и коммуникаций Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк». Проект стартовал в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.
"С 28 апреля пассажиры трамваев города могут оплачивать проезд с помощью банковских карт и мобильных устройств. Карта должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты, а смартфоны — оснащены приложением Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Приложив банковскую карту к центральной части нового зеленого валидатора, пассажир увидит на экране информацию об оплате и услышит голосовое подтверждение. АРПС совместно со Сбербанком обеспечивает возможность оплаты банковскими картами проезда на новых валидаторах, установленных в трамваях", — говорится в сообщении.
В случае необходимости оплаты проезда нескольких пассажиров одной картой, карту можно приложить несколько раз. Отслеживать поездки по банковским картам пассажиры смогут в личном кабинете. Стоимость проезда при оплате банковской картой будет аналогична стоимости проезда с помощью других инструментов безналичной оплаты.
"В Ростове 70% населения пользуются общественным транспортом. До конца года воспользоваться банковской картой для оплаты проезда можно будет на всем городском общественном транспорте", — сказал директор управления торгового эквайринга Юго-Западного банка Сбербанка Котляров Кирилл.
Как уточнили ТАСС в управлении маркетинга и коммуникаций банка, иностранные туристы также смогут воспользоваться услугой, так как оплатить поездку можно картой любого банка. Проект запустили в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года для удобства гостей, в том числе зарубежных, уточнили в управлении.
Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк» является филиалом Сбербанка России, обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Карачаево-Черкесия, Республики Кабардино-Балкария, Республики Северная Осетия, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Дагестан.
О чемпионате
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.