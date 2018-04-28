Сбербанк к ЧМ-2018 запускает безналичную оплату проезда в трамваях Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. / ТАСС /. Сбербанк и Агентство развития платежных систем (АРПС) запустили в трамваях Ростова-на-Дону возможность безналичной оплаты проезда, сообщает управление маркетинга и коммуникаций Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк». Проект стартовал в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

"С 28 апреля пассажиры трамваев города могут оплачивать проезд с помощью банковских карт и мобильных устройств. Карта должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты, а смартфоны — оснащены приложением Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Приложив банковскую карту к центральной части нового зеленого валидатора, пассажир увидит на экране информацию об оплате и услышит голосовое подтверждение. АРПС совместно со Сбербанком обеспечивает возможность оплаты банковскими картами проезда на новых валидаторах, установленных в трамваях", — говорится в сообщении.

В случае необходимости оплаты проезда нескольких пассажиров одной картой, карту можно приложить несколько раз. Отслеживать поездки по банковским картам пассажиры смогут в личном кабинете. Стоимость проезда при оплате банковской картой будет аналогична стоимости проезда с помощью других инструментов безналичной оплаты.

"В Ростове 70% населения пользуются общественным транспортом. До конца года воспользоваться банковской картой для оплаты проезда можно будет на всем городском общественном транспорте", — сказал директор управления торгового эквайринга Юго-Западного банка Сбербанка Котляров Кирилл.

Как уточнили ТАСС в управлении маркетинга и коммуникаций банка, иностранные туристы также смогут воспользоваться услугой, так как оплатить поездку можно картой любого банка. Проект запустили в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года для удобства гостей, в том числе зарубежных, уточнили в управлении.

О чемпионате