Промсвязьбанк запустил для крупных компаний автоматический овернайт

«По автоматическому овернайту очень легкий документооборот и высокая доходность, — рассказывает исполняющий обязанности директора по транзакционному бизнесу и привлечению ресурсов Промсвязьбанка Сергей Грабарь. — Клиент заключает генеральное соглашение с банком и указывает расчетные счета, которые будут участвовать в размещении. Банк ежедневно через систему дистанционного банковского обслуживания направляет предложение с условиями овернайта, и клиент при желании может воспользоваться этой офертой и осуществить сделку нажатием одной кнопки».

Для своего удобства каждая компания может индивидуально устанавливать в интернет-банке PSB On-Line максимальную/минимальную сумму средств для размещения с каждого расчетного счета. Банк выплачивает проценты и производит возврат суммы депозита в 11.00 на следующий рабочий день.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.