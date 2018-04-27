«Газпром»: штрафы пока не влияют на долговую нагрузку, — Аналитики Райффайзенбанка

Газпром (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовал нейтральные результаты за 4 кв. 2017 г. Выручка выросла на 10% г. /г. до 1,9 трлн руб., EBITDA — на 11% г. /г. до 340 млрд руб., но чистая прибыль упала на 42% г. /г. до 151 млрд руб. из-за роста прочих расходов почти в 2 раза (до 337 млрд руб.), т.к. Газпром создал резерв по штрафу по транзитному контракту с Нафтогазом . Напомним, арбитражный суд в Стокгольме обязал украинскую сторону выплатить Газпрому чуть более 2 млрд долл., а сам Газпром должен выплатить Нафтогазу 4,7 млрд долл. Газпром уже подал апелляцию на решение.

Пока это не повлияло на долговую нагрузку (сократилась до 1,39х Чистый долг/EBITDA с 1,47х в 3 кв.). Если все же Газпром выплатит штраф, то она может увеличиться до 1,5х.

Так или иначе, мы считаем, что долг Газпрома будет расти: в следующие 2 года предстоит запустить ряд крупных проектов (Северный поток — 2, Сила Сибири, Турецкий поток).

По оценкам компании, капвложения в 2018 г. могут составить 1,98 трлн руб. Дивидендные выплаты, вероятно, будут на прежнем уровне ~190 млрд руб. Также Газпрому необходимо погасить краткосрочную задолженность на 875 млрд руб. В результате в 2018 г. отток средств может составить ~3 трлн руб.

Мы полагаем, что половина этой суммы может быть покрыта операционным потоком (~1,5 трлн руб.), еще 1,2 трлн руб. — накопленными средствами (но, вероятно, Газпром не будет их использовать для погашения задолженности, а большая часть краткосрочного долга будет рефинансирована).