Apple обошли по продажам смартфонов в российском интернете

Китайская компания Xiaomi впервые обошла Apple и стала первой в российских онлайн-продажах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на крупнейших игроков рынка.

По данным издания, в марте Xiaomi нарастила свою долю на 7% и теперь занимает пятую часть всех продаж смартфонов в интернет-магазинах России . За это же время доля Apple незначительно сократилась (до 18%), поэтому разрыв между двумя корпорациями совсем небольшой. В спину Apple дышит Samsung с долей 17%, которая, к слову, опустилась со второй на третью строчку.

На первом месте по продажам в штуках продолжает оставаться Samsung с долей рынка 25%, подсчитали в «Связном». Вторую строчку отдали Huawei и Honor с долей 17%, Apple же досталось 15%. А вот по выручке от продаж никто не смог опередить Apple с долей 38%. Уже следом за ней идут Samsung с долей 27% и Huawei с брендом Honor.