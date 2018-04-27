Индекс МосБиржи преодолел психологическую отметку

Индекс Московской биржи сегодня превысил психологическую отметку в 2300 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 22 марта, когда рынок акций российских компаний снижался вслед за мировыми биржами на фоне опасения торговых войн после введения США протекционистских мер в отношении товаров из Китая

Рост на рынке российских акций обозначился в пятницу уже на открытии торгов. Индекс МосБиржи за несколько минут торгов вырос на 0,4 процента.

По оценкам экспертов, сейчас поддержку российскому фондовому рынку оказывает относительно высокая стоимость нефти и позитивная динамика мировых фондовых площадок.