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Индекс МосБиржи преодолел психологическую отметку
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Индекс МосБиржи преодолел психологическую отметку 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Индекс Московской биржи сегодня превысил психологическую отметку в 2300 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 22 марта, когда рынок акций российских компаний снижался вслед за мировыми биржами на фоне опасения торговых войн после введения США протекционистских мер в отношении товаров из Китая.
Рост на рынке российских акций обозначился в пятницу уже на открытии торгов. Индекс МосБиржи за несколько минут торгов вырос на 0,4 процента.
По оценкам экспертов, сейчас поддержку российскому фондовому рынку оказывает относительно высокая стоимость нефти и позитивная динамика мировых фондовых площадок.
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