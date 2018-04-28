Выручка Microsoft превзошла ожидания аналитиков

В третьем квартале 2018 финансового года (отчётный период соответствует календарному январь–март 2018-го) чистая прибыль Microsoft составила $7,4 млрд, увеличившись на 23% относительно показателя годичной давности. Выручка компании повысилась на 16% до $26,8 млрд

Разводненная прибыль на акцию составила $0,95 против $0,7 за аналогичный период предыдущего фингода. Аналитики ожидали показателя на уровне $0,7, сообщает ПРАЙМ.

При этом по итогам 9 месяцев фингода, чистая прибыль Microsoft составила $7,698 млрд, снизившись в 2,3 раза в годовом сопоставлении. Разводненная прибыль на акцию составила $0,99 против $2,22 за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании увеличилась на 13% до $80,275 млрд

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters I/B/E/S, ожидали прибыль на уровне 85 центов на акцию при выручке в $25,77 млрд, передает информагентство Reuters.

Весомый вклад в повышение доходов Microsoft внесли облачные вычисления. Подразделение серверных и облачных продуктов Intelligent Cloud зафиксировало 17-процентный рост выручки по итогам первых трёх месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017-го — до $7,9 млрд

Доходы от облачных сервисов Azure подскочили на 93%. По оценкам исследовательской фирмы Canalys, в феврале 2018 года платформа Microsoft Azure занимала 14% рынка облачных вычислений, уступая только Amazon Web Services с долей 32%.

Выручка от соцсети LinkedIn продемонстрировала годовой рост на 37%. Количество пользовательских сеансов в соцсети выросло более чем на 30%. ERP и CRM-продукты и облачные сервисы Dynamics показали рост продаж на 17%. Драйвером роста стал Dynamics 365, поступления от которого увеличились на 65%.

В направлении Productivity and Business Processes (среди прочего отвечает за сервисы Office 365) выручка в третьем финансовом квартале увеличилась на 17% и достигла $9 млрд, превысив средний прогноз в $8,73 млрд от аналитиков, опрошенных Thomson Reuters I/B/E/S.

В подразделении More Personal Computing был зафиксирован рост выручки на уровне 13% до $9,9 млрд Сегмент Windows OEM продемонстрировал рост на 4%, во многом за счет роста OEM Pro на 11%. Поступление от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows увеличились на 21%, в связи с ростом количества многолетних соглашений.