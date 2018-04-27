ФСК увеличит расходы на ремонты на 8,7% в этом году

"В 2018 году на ремонты мы направляем на 1 миллиард рублей больше, чем годом ранее — 12,5 миллиарда рублей (в прошлом — 11,5 миллиарда рублей.) Наибольшие объемы приходятся на регионы Сибири и Центра", — сказал Муров в рамках совещания об итогах прохождения осенне-зимнего периода.

Владивостоке. Он отметил, что повышенное внимание будет уделено надежному электроснабжению чемпионата мира по футболу. Также в числе приоритетов — международные экономические форумы в Санкт-Петербурге

Пресс-служба ФСК отметила, что в 2018 году планируется завершить мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей, в частности, макропроект по укреплению связей ОЭС Центра и Северо-Запада, присоединение центральных районов Якутии к ОЭС Востока и западных районов Якутии к ОЭС Сибири, строительство подстанции 220 кВ «Восточная Промзона» и 220 кВ «Ново-Лабинская» в Краснодарском крае , ключевой этап строительства подстанции 330 кВ «Мурманская».