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ФСК увеличит расходы на ремонты на 8,7% в этом году
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ФСК увеличит расходы на ремонты на 8,7% в этом году 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральная сетевая компания (ФСК) в 2018 году увеличит расходы на ремонты до 12,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава компании Андрей Муров. Таким образом, расходы компании на эти цели вырастут на 8,7% по сравнению с прошлым годом.
"В 2018 году на ремонты мы направляем на 1 миллиард рублей больше, чем годом ранее — 12,5 миллиарда рублей (в прошлом — 11,5 миллиарда рублей.) Наибольшие объемы приходятся на регионы Сибири и Центра", — сказал Муров в рамках совещания об итогах прохождения осенне-зимнего периода.
Он отметил, что повышенное внимание будет уделено надежному электроснабжению чемпионата мира по футболу. Также в числе приоритетов — международные экономические форумы в Санкт-Петербурге и Владивостоке.
Пресс-служба ФСК отметила, что в 2018 году планируется завершить мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей, в частности, макропроект по укреплению связей ОЭС Центра и Северо-Запада, присоединение центральных районов Якутии к ОЭС Востока и западных районов Якутии к ОЭС Сибири, строительство подстанции 220 кВ «Восточная Промзона» и 220 кВ «Ново-Лабинская» в Краснодарском крае, ключевой этап строительства подстанции 330 кВ «Мурманская».
Также в этом году будут завершены комплексная реконструкция ключевого центра питания Белгорода — 330 кВ «Белгород» и строительство воздушной линии (265 ким) 500 кВ "НевинномысскМоздок" с подстанцией 500 кВ «Моздок» (668 МВА).
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