«Орелстрой» нашел возможность выплатить дивиденды миноритариям

Совет директоров ПАО «Орелстрой» в ходе последнего заседания принял решение вынести на собрание акционеров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций среди акционеров-физиков, сообщает «Коммерсант».

Инициативу изданию пояснил председатель совета директоров компании Александр Рогачев . Он заявил, что выплата дивидендов всем акционерам может «обескровить компанию». Холдинг нуждается в ресурсах для приведения работы в соответствие с новыми требованиями 214-ФЗ по долевому строительству. Также необходимы средства для модернизации производства.

«При этом для многих дивиденды «Орелстроя» являются существенной прибавкой к доходу, поэтому предложили выпустить привилегированные акции, которые дадут возможность гарантированно платить дивиденды только их владельцам», — цитирует «Коммерсант» Александра Рогачева.

Увеличение планируется в пределах 10% текущего уставного капитала. Если три четверти акционеров проголосуют «за» на грядущем годовом общем собрании 1 июня, то к сентябрю удастся выйти на окончание эмиссии. По ее итогам выплата на каждую привилегированную акцию составит около 500 рублей. В целом Александр Рогачев отметил непредсказуемый характер выплаты дивидендов в предыдущие годы. Сейчас холдинг стремится выработать официальную политику в этой сфере.

В 2015 году размер объявленных дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию составил 1000 рублей (в совокупности 222,9 млн рублей). В 2016 и 2017 дивиденды миноритариям «Орелстроя» не выплачивались. В минувшем году ПАО для выполнения новых требований законодательства к застройщикам провело увеличение уставного капитала путем конвертации до 400,11 млн руб. за счет увеличения номинальной стоимости всех выпущенных обыкновенных акций.