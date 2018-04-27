Совет директоров ПАО «Орелстрой» в ходе последнего заседания принял решение вынести на собрание акционеров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций среди акционеров-физиков, сообщает «Коммерсант».
Инициативу изданию пояснил председатель совета директоров компании Александр Рогачев. Он заявил, что выплата дивидендов всем акционерам может «обескровить компанию». Холдинг нуждается в ресурсах для приведения работы в соответствие с новыми требованиями 214-ФЗ по долевому строительству. Также необходимы средства для модернизации производства.
«При этом для многих дивиденды «Орелстроя» являются существенной прибавкой к доходу, поэтому предложили выпустить привилегированные акции, которые дадут возможность гарантированно платить дивиденды только их владельцам», — цитирует «Коммерсант» Александра Рогачева.
Увеличение планируется в пределах 10% текущего уставного капитала. Если три четверти акционеров проголосуют «за» на грядущем годовом общем собрании 1 июня, то к сентябрю удастся выйти на окончание эмиссии. По ее итогам выплата на каждую привилегированную акцию составит около 500 рублей. В целом Александр Рогачев отметил непредсказуемый характер выплаты дивидендов в предыдущие годы. Сейчас холдинг стремится выработать официальную политику в этой сфере.
В 2015 году размер объявленных дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию составил 1000 рублей (в совокупности 222,9 млн рублей). В 2016 и 2017 дивиденды миноритариям «Орелстроя» не выплачивались. В минувшем году ПАО для выполнения новых требований законодательства к застройщикам провело увеличение уставного капитала путем конвертации до 400,11 млн руб. за счет увеличения номинальной стоимости всех выпущенных обыкновенных акций.
Сообщение «Орелстрой» нашел возможность выплатить дивиденды миноритариям появились сначала на РИА 57.