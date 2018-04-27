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ВТБ: рефинансирование ипотеки увеличилось в 6 раз
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ВТБ: рефинансирование ипотеки увеличилось в 6 раз 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Средний размер рефинансируемого кредита составляет около 2 млн рублей. За год количество клиентов, желающих снизить ставку по кредиту другого банка, увеличилось в 6 раз.
Рефинансирование ипотечного кредита другого банка для клиентов доступно под 9,3%, для зарплатных клиентов ВТБ — под 9%.
Зарплатным клиентам — работникам сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления на цели рефинансирования ипотеки другого банка предлагается специальная ставка 8,8%.
Кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке 8,9% годовых.
По итогам первого квартала 2018 г. ВТБ выдал порядка 45 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 97 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 24%. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 апреля составил 1,12 трлн рублей.
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