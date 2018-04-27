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Выручка VR Group в I квартале 2018 года выросла на 16%
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Выручка VR Group в I квартале 2018 года выросла на 16% 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Железнодорожный пассажиропоток финской транспортной компании за январь-март 2018 года повысился на 2,5% с 21,7 млн пассажиров до 22,2 млн Наибольший рост наблюдается в междугороднем направлении (+6,4% к I кв. 2017 года). Объемы перевозок дорожного транспорта компании сократились 13,2%, с 11,7 млн пассажиров до 10,1 млн  За отчетный период VR Group перевезла 10,9 млн т. грузов., что соответствует результату за аналогичный период минувшего года. Текущий уровень грузовых перевозок поддерживается развитием производственных мощностей лесной промышленности. Значительную долю транзитных перевозок по-прежнему занимают химические грузы.
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