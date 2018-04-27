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ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2018 — 19 годы
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ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2018 — 19 годы 

Rambler News Service 1 час назад
«По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — говорится в сообщении.
Сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.
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