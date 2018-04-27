Ульяновская область готовит подписание договора о строительстве завода Isuzu в регионе 

ТАСС, 27 апреля. Правительство Ульяновской области планирует подписать с японской корпорацией Isuzu инвестиционный контракт, предусматривающий строительство в регионе нового автомобильного завода. Об этом в пятницу ТАСС сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в кулуарах Российско-японского форума.
"В Санкт-Петербурге (в ходе Петербургского международного экономического форума — прим. ТАСС) будем объявлять подписание специального инвестиционного контракта с компанией Isuzu. По большому счету, речь идет о строительстве большого автомобильного завода", — сказал Морозов.
Первый сборочный цех «Исузу Рус» был открыт на территории Ульяновского автозавода (сейчас эта территория относится к индустриальному парку «УАЗ») в 2012 году в рамках совместного предприятия с компанией «Соллерс». В мае 2017 года компания Isuzu запустила в Ульяновске сборку сверхтяжелых грузовиков массой от 30 тонн с использованием как импортных, так и локализованных узлов и компонентов. В 2017 году объем производства спецтехники составит 400 штук, в дальнейшем планируется довести объем до 2000 штук в год. Общий объем инвестиций в производственную площадку в регионе компания оценивала более, чем в 1 млрд рублей.