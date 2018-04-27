Россельхозбанк снизил ставки по кредитам

Россельхозбанк снизил ставки по действующим программам потребительского кредитования и подготовил специальное предложение «Всем трудящимся».

Новый кредит выдается в рамках акции до 30 июня 2018 года. Для сотрудников бюджетной сферы и «надежных» клиентов (имеющих положительную кредитную историю в любом банке) ставка составляет 12% годовых, а срок кредита может достигать семи лет. Для новых клиентов банка ставка составит 13,5% годовых, в срок заимствования будет ограничен пятью годами. При отказе от личного страхования ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Финансирование предоставляется без обеспечения на сумму до 750 тыс. рублей. Минимальный срок кредита — один год.

По действующим тарифам ставка снизилась на 0,5— 3,2 п. п. в зависимости от программы кредитования. Теперь кредиты на любые цели предоставляются на следующих условиях:

· «Потребительский без обеспечения» — под 13,5—17,5% годовых;

· «Потребительский» под поручительство и/или залог недвижимости — под 11,5—15,5% годовых;

· «Для надежных клиентов и бюджетников»: без обеспечения — под 10—16,5% годовых, с обеспечением — под 10—15,5% годовых;

· «Пенсионный» — под 11,5—16% годовых;

Для владельцев личных подсобных хозяйств банк предлагает кредиты под 11—13% годовых «На развитие ЛПХ» или на «Рефинансирование для владельцев ЛПХ».

Продуктовый виджет

Также в банке действует ряд специальных целевых кредитов. Так, в рамках программы «Садовод» заемные средства выдаются под 11,25—13,5% годовых на развитие и поддержание хозяйств садоводов, огородников и дачников, на ремонт, реконструкцию жилых строений на садовых участках, приобретение загородной недвижимости и т. д.

Кредит «Инженерные коммуникации» предоставляется под 11,5—13,5% годовых на разработку проектов и строительно-монтажные работы по подключению воды, газа, канализации и других коммуникаций.

Максимальный срок кредитования может достигать пяти — семи лет, а сумма — 750 тыс. — 1,5 млн рублей в зависимости от программы и категории клиентов.

«Наибольшее снижение ставки — от 2 до 3,25 процентного пункта, произошло по целевым кредитам. По займам на потребительские нужды размер снижения составил в среднем 0,5—1 процентный пункт, вместе с этим банк увеличил с 3,5 до 4,5 п. п. надбавку за отказ от личного страхования. Также по отдельным программам указанная надбавка может составлять 5 п. п. (ранее — 6,5), если клиент на момент подачи заявки будет старше 65 лет», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается. Для отдельных видов залога требуется имущественное страхование.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).