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Stockmann увеличила чистый убыток за I квартал на 15%
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Stockmann увеличила чистый убыток за I квартал на 15% 

Прайм 1 час назад
Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann по итогам первого квартала 2018 года составил 30,9 миллиона евро, что на 14,9% выше показателя годичной давности за аналогичный период, следует из сообщения компании.
Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,45 евро против 0,39 евро в январе-марте годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 7%, до 202,4 миллиона евро.
Компания отмечает, что в целом показатели за минувший квартал соответствуют ожиданиям. Stockmann прогнозирует, что выручка группы в 2018 году будет на уровне предыдущего года. Данный показатель в 2017 году составил 1,056 миллиарда евро. Компания отмечает, что ставит своей целью укрепление конкурентоспособности и прибыльности в долгосрочной перспективе.
Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии. В России Stockmann присутствует с 1989 года.
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