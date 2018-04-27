Суд Петербурга отложил иск «Трансстроя» к властям на 305 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Суд отложил на 30 мая рассмотрение апелляции корпорации «Трансстрой» к Дирекции транспортного строительства и комитету транспортного развития Санкт-Петербурга по иску на 305 млн рублей по работам на электродепо «Южное». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Отложить судебное разбирательство. Дата и время судебного заседания 30.05.2018, 16:40 мск", — говорится в определении суда. Причина на сайте не указана.

Корпорация «Трансстрой» обратилась в суд с иском о взыскании с Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства» 141 млн рублей задолженности и 164,7 млн убытков по контракту на депо Южное. Ранее суд заявителю в требованиях отказал, поскольку «работы носили дополнительный характер, не были предусмотрены контрактом или согласованы».

Власти Петербурга в декабре 2016 года решили расторгнуть контракт с корпорацией «Трансстрой» на строительство метродепо «Южное» за 6,6 млрд рублей из-за того, что подрядчик не освоил аванс на сумму почти 360 млн рублей, а также не устранил недостатки на объекте и нарушил сроки сдачи. Корпорация «Трансстрой» подала иски, связанные с разрывом контракта на депо «Южное», к подведомственному администрации Санкт-Петербурга учреждению дирекции транспортного строительства о взыскании убытков. Власти в июле 2016 года также расторгли контракт с корпорацией на возведение стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.