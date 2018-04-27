Об устройстве на работу банковского сотрудника придется известить его бывшего работодателя 

Минфин предложил проект закона, который обяжет компании, приглашающие к себе бывших сотрудников Банка России, уведомлять об этом факте их прежних работодателей.
Таким образом, в отношении банковских служащих, статья 19.29 КоАП будет дополнена требованием, которое сейчас относится только к сотрудникам госслужбы.
А именно: в десятидневный срок сообщать прежнему работодателю о приеме в штат его бывшего сотрудника, если увольнение последнего произошло не больше двух лет назад.
В противном случае, привлекающую к работе сторону ожидают следующие штрафы:
с граждан — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; с должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; с юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.