«Мосэнерго» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 3,9% — до 19,1 млрд кВт⋅ч

«Мосэнерго» увеличило выработку электроэнергии в январе — марте 2018 года на 3,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 19,11 млрд кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.

«Электростанции компании в январе — марте 2018 года году выработали 19,11 млрд кВт⋅ч электроэнергии — на 3,9% больше аналогичного показателя 2017 года (18,39 млрд кВт⋅ч)», — отмечает «Мосэнерго».

Рост выработки обусловлен более низкой температурой наружного воздуха в отчетном периоде, а также эффективной загрузкой генерирующих мощностей «Мосэнерго», поясняет компания.

Отпуск тепловой энергии составил 37,5 млн Гкал, что на 12,5% выше аналогичного показателя 2017 года (33,34 млн Гкал).

Компания объясняет рост показателя температурными условиями.