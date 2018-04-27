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«Мосэнерго» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 3,9% — до 19,1 млрд кВт⋅ч
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«Мосэнерго» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 3,9% — до 19,1 млрд кВт⋅ч 

Rambler News Service 39 минут назад
«Мосэнерго» увеличило выработку электроэнергии в январе — марте 2018 года на 3,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 19,11 млрд кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.
«Электростанции компании в январе — марте 2018 года году выработали 19,11 млрд кВт⋅ч электроэнергии — на 3,9% больше аналогичного показателя 2017 года (18,39 млрд кВт⋅ч)», — отмечает «Мосэнерго».
Рост выработки обусловлен более низкой температурой наружного воздуха в отчетном периоде, а также эффективной загрузкой генерирующих мощностей «Мосэнерго», поясняет компания.
Отпуск тепловой энергии составил 37,5 млн Гкал, что на 12,5% выше аналогичного показателя 2017 года (33,34 млн Гкал).
Компания объясняет рост показателя температурными условиями.
В состав «Мосэнерго» входит 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,9 ГВт и тепловой мощностью 42,8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют более 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Основным акционером компании является «Газпром энергохолдинг».
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