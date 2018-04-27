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В РСХБ стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»
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В РСХБ стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся» 

АиФ — Алтай 48 минут назад
Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»: единая ставка — 12% годовых* на потребительские кредиты без обеспечения действует для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Банка. Для прочих категорий заемщиков ставка составляет — 13,5%*. Акция продлится до конца июня. Подобные предложения являются традиционными для РСХБ.
Одновременно с этим Банк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, ориентированных на различные категории клиентов. Снижение составило до 3,25 процентных пункта.
Более подробная информация о потребительских кредитах
*Ставка действует при согласии клиента на личное страхование
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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