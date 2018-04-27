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На обеспечение сбалансированности бюджетов регионов выделят 16,3 млрд рублей
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На обеспечение сбалансированности бюджетов регионов выделят 16,3 млрд рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выделит на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов 16,3 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.
Средства будут направлены на частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года.
Средства также будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года.
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