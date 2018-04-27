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«Русал» намерен провести кадровые перестановки
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СМИ: «Русал» намерен провести кадровые перестановки 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
"Русал" намерен провести кадровые перестановки в компании, чтобы выйти из под санкций США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
Собеседники агентства отметили, что "Русал" рассматривает возможность создания команды полностью независимых директоров, которая назначит новый менеджмент.
"Русал" общается с властями США, и надеется, что этих мер будет достаточно, чтобы можно было удалить компанию из санкционного списка", — заявил один из источников.
Ранее сообщалось, что "Русал" назвал вымыслом информацию "источников" Reuters и Bloomberg.
Уточняется, что "Русал" сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации.
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