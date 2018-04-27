СМИ: «Русал» намерен провести кадровые перестановки

"Русал" намерен провести кадровые перестановки в компании, чтобы выйти из под санкций США . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Собеседники агентства отметили, что "Русал" рассматривает возможность создания команды полностью независимых директоров, которая назначит новый менеджмент.

"Русал" общается с властями США, и надеется, что этих мер будет достаточно, чтобы можно было удалить компанию из санкционного списка", — заявил один из источников.

Bloomberg. Ранее сообщалось, что "Русал" назвал вымыслом информацию "источников" Reuters

Уточняется, что "Русал" сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации.