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Кредиторы малого бизнеса получат дополнительную господдержку на 805 млн рублей
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Кредиторы малого бизнеса получат дополнительную господдержку на 805 млн рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские банки в текущем году могут получить субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на приоритетные проекты по льготной ставке.
Информация о подготовке соответствующего распоряжения Правительства размещена в пятницу на официальном сайте кабмина.
В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию такой меры поддержки в 2018 году предусмотрено.
Проектом распоряжения предусмотрено увеличение финансирования уже принятых мер поддержки, равных 635,5 млн рублей, на дополнительные 805,3 млн рублей.
Как полагают специалисты Минэкономразвития, это позволит увеличить объём кредитования малого бизнеса не менее, чем на 63 млрд рублей.
В связи с возможными уточнениями кабмин принял решение принять проект распоряжения по данному вопросу.
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