Банк России докапитализирует Рост банк и банк «Траст» на 650 млн рублей 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Банк России принял решение о докапитализации Рост банка и банка «Траст» на 300 млн рублей и 350 млн рублей соответственно для предупреждения их банкротства, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
"Банк России утвердил изменения в планы участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства национального банка «Траст» и Рост банка, которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка «Траст» и Рост банка в размере 300 млн рублей и 350 млн рублей соответственно", — говорится в сообщении.
Средства будут направлены на приобретение дополнительных выпусков акций банков.
Планы на будущее
На базе получающего финансирование «Траста» планируется создать банк непрофильных активов, который будет функционировать в форме фонда прямых инвестиций. Предполагается. что объем фонда составит 1,1 трлн рублей.
Фонд будет создаваться из балансов ряда банков, включая сам «Траст», Рост банк и Автовазбанк. Собственником фонда плохих активов станет ЦБ РФ. Структура может начать работу в июле 2018 года и просуществует не менее трех лет.