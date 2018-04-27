Банк России докапитализирует Рост банк и банк «Траст» на 650 млн рублей

"Банк России утвердил изменения в планы участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства национального банка «Траст» и Рост банка, которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка «Траст» и Рост банка в размере 300 млн рублей и 350 млн рублей соответственно", — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на приобретение дополнительных выпусков акций банков.

Планы на будущее

На базе получающего финансирование «Траста» планируется создать банк непрофильных активов, который будет функционировать в форме фонда прямых инвестиций. Предполагается. что объем фонда составит 1,1 трлн рублей.