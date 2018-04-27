Сделка по покупке DP World акций Fesco будет рассмотрена правкомиссией в ближайшее время

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в ближайшее время рассмотрит сделку о покупке арабским портовым оператором DP World акций Fesco, сообщил журналистам заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов . Этот вопрос ранее был вынесен ФАС на рассмотрение правкомиссии, сообщили RNS в антимонопольном ведомстве. Каковы рекомендации ФАС, представитель службы тогда не сказал, сославшись на ограниченный доступ к информации. Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, которого 31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года, владеет 32,5% компании и была намерена продать пакет DP World.