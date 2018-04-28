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Правкомиссия продлила срок рассмотрения сделки DP World по Fesco
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Правкомиссия продлила срок рассмотрения сделки DP World по Fesco 

Rambler News Service 1 час назад
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям приняла решение о продлении рассмотрения сделки по приобретению компанией DP World Russia акций компаний «Владивостокский морской торговый порт» и «Портовый флот» (входят в группу Fesco), сообщил RNS заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов.
«Рассматривалась сделка по приобретению компанией DP World Russia прав косвенно распоряжаться акциями компаний «Владивостокский морской торговый порт» ЗАО «Портовый флот». Принято решение о продлении рассмотрения сделки», — сказал он, комментируя заседание правительственной комиссии по иностранным инвестициям 28 апреля, его слова привели в ФАС.
В прошлом году сообщалось, что DP World и РФПИ подали заявку на покупку около 40% группы Fesco.
Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, которого 31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года, намерена ранее была продать пакет акций Fesco компании DP World.
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