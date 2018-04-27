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На реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе выделено четверть миллиона рублей
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На реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе выделено четверть миллиона рублей 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Об этом глава городского округа Сергей Юров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву в Доме правительства в Красногорске.
На реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе, на котором базируется спортивная школа олимпийского резерва «Балашиха», по государственной программе «Спорт Подмосковья» из бюджетов Московской области и городского округа будет выделено 250 миллионов рублей
— Сергей Юров.
По словам главы Балашихи, к работам по реконструкции стадиона «Труд» планируется приступить в 2018 году и завершить их в 2020 году.
На стадионе «Труд» мы обустроим новое футбольное поле с современным искусственным газоном. Также на футбольном поле будет установлено освещение. Заменим и ограждение стадиона. Будет обновлено здание
физкультурно-оздоровительного
комплекса, которое находится на стадионе
— Сергей Юров.
Глава городского округа доложил губернатору Подмосковья, что в 2018 году запланировано строительство еще одного ФОКа в микрорайоне Заря в Балашихе. Возведение спорткомплекса обойдется более чем в 200 миллионов рублей. Там будут бассейн, тренажерный и спортивный залы.
Ранее сообщалось, что глава городского округа Балашиха Сергей Юров отчитался перед губернатором Московской области об итогах работы в прошлом году и рассказал о планах на 2018 год.
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