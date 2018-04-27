На реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе выделена четверть миллиона рублей

На реконструкцию стадиона «Труд» в Балашихе, на котором базируется спортивная школа олимпийского резерва «Балашиха», по государственной программе «Спорт Подмосковья» из бюджетов Московской области и городского округа будет выделено 250 миллионов рублей

— Сергей Юров.

По словам главы Балашихи, к работам по реконструкции стадиона «Труд» планируется приступить в 2018 году и завершить их в 2020 году.

На стадионе «Труд» мы обустроим новое футбольное поле с современным искусственным газоном. Также на футбольном поле будет установлено освещение. Заменим и ограждение стадиона. Будет обновлено здание

физкультурно-оздоровительного

комплекса, которое находится на стадионе

— Сергей Юров.

Глава городского округа доложил губернатору Подмосковья, что в 2018 году запланировано строительство еще одного ФОКа в микрорайоне Заря в Балашихе. Возведение спорткомплекса обойдется более чем в 200 миллионов рублей. Там будут бассейн, тренажерный и спортивный залы.

Ранее сообщалось, что глава городского округа Балашиха Сергей Юров отчитался перед губернатором Московской области об итогах работы в прошлом году и рассказал о планах на 2018 год.