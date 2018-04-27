Глава Балашихи доложил Андрею Воробьеву о результатах работы в 2017 году

По словам главы муниципалитета, округ развивается в разных сферах.

Если говорить об итогах прошлого года, то нам удалось существенно увеличить бюджет: с 11,2 миллиарда рублей до 12,8 миллиарда рублей

— Сергей Юров.