Глава Балашихи доложил Андрею Воробьеву о результатах работы в 2017 году 

Глава городского округа Балашихи Сергей Юров отчитался перед губернатором Московской области об итогах работы в прошлом году и планах на 2018 год.
По словам главы муниципалитета, округ развивается в разных сферах.
Если говорить об итогах прошлого года, то нам удалось существенно увеличить бюджет: с 11,2 миллиарда рублей до 12,8 миллиарда рублей
— Сергей Юров.
Неделю назад с докладом перед главой региона выступил и глава Лобни Евгений Смышляев. Он рассказал об итогах работы за год и поделился планами на будущее.