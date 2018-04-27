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Глава Балашихи доложил Андрею Воробьеву о результатах работы в 2017 году
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Глава Балашихи доложил Андрею Воробьеву о результатах работы в 2017 году 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Глава городского округа Балашихи Сергей Юров отчитался перед губернатором Московской области об итогах работы в прошлом году и планах на 2018 год.
По словам главы муниципалитета, округ развивается в разных сферах.
Если говорить об итогах прошлого года, то нам удалось существенно увеличить бюджет: с 11,2 миллиарда рублей до 12,8 миллиарда рублей
— Сергей Юров.
Неделю назад с докладом перед главой региона выступил и глава Лобни Евгений Смышляев. Он рассказал об итогах работы за год и поделился планами на будущее.
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