Бюджет Балашихи планируют увеличить на миллиард рублей в 2018 году

В 2017 году за счет совместной работы с правительством Московской области мы увеличили городской бюджет более чем на 1,5 миллиарда рублей. Благодаря рациональной работе с земельными участками Балашихи мы на этот год уже запланировали рост еще на миллиард рублей

— Сергей Юров.

Он добавил, что с начала 2018 года в бюджет города поступило 2,8 миллиарда доходов, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 1,2 миллиарда рублей. В сравнении с первым кварталом 2017 года поступления доходов увеличились почти на 10 процентов.

Сергей Юров отметил, что увеличение городского бюджета позволяет реализовывать в Балашихе масштабные проекты.

По итогам 2017 года бюджет Балашихи составил 12,8 миллиарда рублей. Это больше на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с 2016 годом.

Ранее стало известно, что три новые развязки на Горьковском шоссе в Балашихе построят в 2019 году в рамках второго этапа реконструкции.