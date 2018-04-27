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Бюджет Балашихи планируют увеличить на миллиард рублей в 2018 году
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Бюджет Балашихи планируют увеличить на миллиард рублей в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Бюджет Балашихи планируют увеличить на миллиард рублей по итогам текущего года. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Сергей Юров в Доме правительства Подмосковья.
В 2017 году за счет совместной работы с правительством Московской области мы увеличили городской бюджет более чем на 1,5 миллиарда рублей. Благодаря рациональной работе с земельными участками Балашихи мы на этот год уже запланировали рост еще на миллиард рублей
— Сергей Юров.
Он добавил, что с начала 2018 года в бюджет города поступило 2,8 миллиарда доходов, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 1,2 миллиарда рублей. В сравнении с первым кварталом 2017 года поступления доходов увеличились почти на 10 процентов.
Сергей Юров отметил, что увеличение городского бюджета позволяет реализовывать в Балашихе масштабные проекты.
По итогам 2017 года бюджет Балашихи составил 12,8 миллиарда рублей. Это больше на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с 2016 годом.
Ранее стало известно, что три новые развязки на Горьковском шоссе в Балашихе построят в 2019 году в рамках второго этапа реконструкции.
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