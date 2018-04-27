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За 50 дней до ЧМ-2018 Альфа-Банк разыграет еще 2000 билетов на матчи турнира
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За 50 дней до ЧМ-2018 Альфа-Банк разыграет еще 2000 билетов на матчи турнира 

SPORT24.ru 56 минут назад
За 50 дней до начала мундиаля будут разыграны еще около 3000 сувениров и 2000 билетов, в том числе билеты на финальный матч ЧМ-2018.
Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц — совершить покупки на 15 000 руб. в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 руб., либо оформить кредит от 200 000 руб.
Победители будут определяться по заранее разработанной формуле. Список победителей публикуется на сайте. Акция, участие в которой приняли уже более 35 тыс. клиентов банка, завершится 1 июня.
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