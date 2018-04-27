«Альфа-Банк» разыграет еще 2 000 билетов на матчи ЧМ-2018

"Альфа-Банк" продолжает национальную промо-кампанию. За два месяца акции 1 000 клиентов банка выиграли билеты на матчи чемпионата мира. За 50 дней до начала турнира будут разыграны еще около 3 000 сувениров и 2 000 билетов, в том числе на финальный матч ЧМ-2018. Кстати, официальным рекламным лицом промо-кампании стал один из лучших футболистов мира Лионель Месси

Первым клиентом «Альфа-Банка» — официального банка турнира — получившим билет на финальный матч стала Анна Солодун. Спортивный комментатор Виктор Гусев сообщил Анне о победе в конкурсе по телефону и лично вручил сертификат на билет.

За 50 дней до старта чемпионата мира также стало известно имя клиента банка, ставшего обладателем 1000-го билета на матч предстоящего турнира. 20-летний житель Краснодара Никита Черкасов получит билет на четвертьфинальный матч, который пройдет в Сочи 7 июля.

"В детстве я занимался футболом в спортшколе «Кубани», а сегодня выступаю в команде любительской лиги и обожаю смотреть футбольные матчи по телевизору. Я невероятно благодарен «Альфа-Банку» за то, что моя детская мечта — увидеть футбольный матч чемпионата мира — осуществилась. Надеюсь, что в этом четвертьфинале, на который я выиграл билет, встретятся сборные Португалии Аргентины , и тогда я живьем увижу футбольных кумиров Лионеля Месси и Криштиану Роналду , а еще мне нравится игра испанца Иско", — сказал Черкасов.

"Наша промо-кампания продолжается, но уже сейчас ясно, что она достигла своей главной цели — дать шанс клиентам «Альфа-Банка» осуществить свою мечту. За 50 дней до начала чемпионата мира эту возможность получат еще две тысячи наших клиентов", — подвела промежуточные итоги акции директор проекта ФИФА в «Альфа-Банке» Елена Чехоева.

Национальная промо-кампания Альфа-Банка завершится 1 июня. В акции уже приняли участие более 35 тысяч клиентов банка.

Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты «Альфа-Банка» — физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц — совершить покупки на 15 000 руб. в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 руб., либо оформить кредит от 200 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн руб. в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 000 руб. в месяц.

Победители будут определяться по заранее разработанной формуле. Список победителей публикуется на сайте.