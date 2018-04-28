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Правкомиссия разрешила Schlumberger приобрести до 49% EDC
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Правкомиссия разрешила Schlumberger приобрести до 49% EDC 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что комиссия правительства по контролю за иностранными инвестициями предварительно разрешила американской Schlumberger приобрести пакет в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) в размере от 25% плюс одна акция до 49%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что ФАС по поручению правительства незамедлительно начнет переговоры со Schlumberger по условиям, на которых она сможет купить долю в EDC.
"Правительственная комиссия приняла предварительное решение, что контроль, то есть 50+1, российское правительство и комиссия не хотели бы отдавать, однако определили границы, что это может быть блокирующий пакет, то есть 25+1, или даже 49% акций, и поручила Федеральной антимонопольной службе провести соответствующие переговоры с компанией Schlumberger", — сказал Артемьев.
Ранее сообщалось, что Shlumberger и ФАС урегулировали основные вопросы по сделке с EDC.
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