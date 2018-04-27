Счетная палата: «Автодор» впервые с 2012 года начал выполнять план по сбору платы

Госкомпания «Автодор» получила доходы от сбора платы за проезд транспортных средств по платным участкам федеральных автодорог в размере 8,9 млрд руб. по итогам 2017 года при плановом значении в 8,6 млрд руб., говорится в сообщении Счетной палаты РФ

«Значение показателя «Доходы от сбора платы за проезд транспортных средств» не достигалось с 2012 по 2016 год. По причине несвоевременного ввода в эксплуатацию платных участков госкомпанией недополучено соответствующих доходов в размере 5,6 млрд рублей. В 2017 году доходы от сбора платы за проезд транспортных средств составили 8,9 млрд рублей при плановом значении 8,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Протяженность платных участков автомобильных дорог «Автодора» составила 815,6 км при плановом значении 794,1 км.

СП отмечает, что в октябре прошлого года плановые показатели 2017 года были скорректированы в сторону уменьшения, в том числе по протяженности платных участков — с 924,9 км до 794,1 км, по объему доходов от сбора платы за проезд транспортных средств — с 13,614 млрд руб. до 8 638,7 млрд руб.

«Таким образом, по итогам 2017 года госкомпанией фактически были достигнуты плановые показатели программы деятельности «Автодора», ранее установленные на 2016 год», — считают в СП РФ.

«Автодор» управляет 2,936 км федеральных автодорог. Компания направила на строительство и реконструкцию 87,8 млрд руб. федеральных средств.

«Объем привлеченных собственных и заемных средств инвесторов и концессионеров в 2017 году составил 12 млрд руб. или только 45% от планового значения, установленного программой деятельности госкомпании», — отметил аудитор СП.

В ходе проведения анализа аудиторы установили тенденцию ежегодного роста объема незавершенного строительства, который на 1 января 2018 года составил 381 млрд руб., увеличившись за год более чем на 100 млрд руб.

«В частности, в составе «незавершенки» числятся объекты, строительство и реконструкция которых завершено, еще начиная с 2013 года. Эксплуатация этих дорог фактически осуществляется. Вместе с тем из-за нерешенности земельных вопросов разрешения на ввод объектов в эксплуатацию не выдаются», — пояснил аудитор.