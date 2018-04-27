Рынок замер перед майскими праздниками, в фокусе − итоги заседания ЦБ РФ

Investing.com − Рубль начал торги пятницы без значительных изменений. Банк России сегодня примет решение по ставке, итоги заседания совета директоров станут известны в 13:30 МСК. По мнению экспертов, нейтральное решение по ставке и даже ее снижение не станет существенным драйвером для курса российской валюты. К ее укреплению мог бы привести подъем ставки, но такой сценарий рынок считает маловероятным. Важным для рынка будет изменение формулировок в пресс-релизе.

Вчера масштабы снижения курса рубля несколько снизились (до 0,4%) по сравнению со средой, однако, как отмечает аналитик ING Bank Дмитрий Полевой , качественного изменения ситуации на рынке не произошло. «Внешний негатив в виде растущего курса доллара и волатильных цен на нефть был дополнен стабильным локальным спросом на валюту. С определенностью сказать, что двигало этим спросом, невозможно, но одной из гипотез является идея конвертации рублей в валюту банками-кредиторами санкционных компаний, которые гасят свои валютные обязательства в рублях из-за невозможности проведения долларовых операций», − пишет эксперт.

Против укрепления рубля также играет желание игроков минимизировать риски перед длинными выходными. Сегодня − последняя полноценная биржевая сессия перед началом праздников, сделки с расчетами «сегодня» и операции валютный своп проводиться не будут вплоть до 3 мая.

Центробанк ранее оценил общий объем выплат внешнего долга крупнейшими заемщиками из нефинансового сектора в апреле в $6,4 млрд Этот фактор, а также покупки валюты Минфином сдерживают потенциал укрепления российской валюты.

Внешний фон также остается не самым благоприятным для валют развивающихся рынков, доллар США продолжает укрепляться. Сегодня в центре внимания глобальных инвесторов − статистика по ВВП США (15:30 МСК).

Нефтяной рынок продолжает внимательно следить за сигналами в отношении иранской ядерной сделки и возможным возобновлением санкций со стороны США. Brent остается в диапазоне $74-75 за баррель.

По состоянию на 11:00 МСК курс доллара к рублю был на отметке 62,75 (0,0%), а курс евро к рублю был близок к уровню 75,80 (0,0%). Аналогично вялую динамику показывал рынок акций: индекс Мосбиржи торговался без движения на отметке 2287, а индекс РТС незначительно вырос до уровня 1148 (+0,1%).