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Замгубернатора Сергей Люльков стал самым богатым чиновником Ульяновской области по итогам 2017 года
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Замгубернатора Сергей Люльков стал самым богатым чиновником Ульяновской области по итогам 2017 года 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чиновники Ульяновской области отчитались о доходах за 2017 год. Наибольший заработок задекларировал замгубернатора Ульяновской области Сергей Люльков — 2,9 млн рублей. Об этом сообщается в официальных документах на сайте регионального правительства. В собственности у Сергея Люлькова ничего нет.
На втором месте по сумме доходов — первый замгубернатора Анатолий Озернов. В прошлом году он заработал 2,6 млн рублей. В его собственности квартира и автомобили «Хонда CR-V» и «Тойота IST». Третьим стал министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Михаил Семенкин. Он также задекларировал 2,6 млн рублей дохода, но имущества у него нет.
Председатель областного правительства Адександр Смекалин заработал в минувшем году 2,5 млн рублей, первый зампред правительства Андрей Тюрин — 2,4 млн рублей, зампред правительства Сергей Кузьмин — 2,3 млн рублей, первый зампред правительства Екатерина Уба — 2,3 млн рублей, министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин — 2,1 млн рублей, министр образования и науки Наталья Семенова — 2,1 млн рублей, министр финансов Екатерина Буцкая и министр развития конкуренции и экономики Рустем Давлятшин по 2 млн рублей.
Менее 2 млн рублей доходов задекларировали: замгубернатора Ольга Никитенко (1,9 млн рублей), зампредседателя правительства Дмитрий Богданов, полпред губернатора в правительстве РФ Татьяна Мурдасова и министр искусства и культурной политики Ольга Мезина (1,8 млн рублей), министр здравоохранения, семьи и соцблагополучия Рашид Абдуллов (1,5 млн рублей) министр молодежного развития Оксана Солнцева (1,3 млн рублей), замгубернатора Наталья Мартынова (1,2 млн рублей), министр спорта и физической культуры Владимир Лазарев (1 млн рублей).
Менее 1 млн рублей в 2017 году заработал только один чиновник — зампред правительства Светлана Колесова. Ее доход составил 992 тыс. рублей. В собственности у министра «Тойота РAV-4».
Фото: media73.ru
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