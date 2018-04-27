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Компании Дерипаски передали властям список мер поддержки
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Компании Дерипаски передали правительству список возможных мер поддержки 

Ведомости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Минэнерго получило от попавших под санкции En+ Group и UC Rusal Олега Дерипаски предложения по мерам поддержки, которые могут быть оказаны компаниям. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.
«Меры поддержки они прислали. Их достаточное количество, мы с ними работаем», — сказал он (цитата по ТАСС), не уточнив подробностей.
В отношении энергетической компании En+, производителя алюминия UC Rusal и других компаний Дерипаски 6 апреля минфин США ввел блокирующие санкции.
Правительство России пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из мер поддержки могут стать госзакупки металлургической продукции, отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник также допускал возможность выкупа государством доли в UC Rusal. «Такое не исключается, но предметных обсуждений на этот счет не было», — говорил Мантуров.
Государство создаст специальный орган при правительстве для противодействия американским санкциям. Сами компании из санкционного списка запросили у властей около 100 млрд руб., рассказывал министр финансов Антон Силуанов: давать денег государство не планирует, а ликвидность может предоставить Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
Через некоторое время после объявления санкций минфин США выпустил разъяснение, в котором сообщил о возможности снять ограничения с UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля в компании. По данным источников Bloomberg, миллиардер не пойдет на такой шаг.
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