Компании Дерипаски передали властям список мер поддержки

Компании Дерипаски передали правительству список возможных мер поддержки

«Меры поддержки они прислали. Их достаточное количество, мы с ними работаем», — сказал он (цитата по ТАСС), не уточнив подробностей.

В отношении энергетической компании En+, производителя алюминия UC Rusal и других компаний Дерипаски 6 апреля минфин США ввел блокирующие санкции.

Правительство России пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из мер поддержки могут стать госзакупки металлургической продукции, отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров . Чиновник также допускал возможность выкупа государством доли в UC Rusal. «Такое не исключается, но предметных обсуждений на этот счет не было», — говорил Мантуров.

Государство создаст специальный орган при правительстве для противодействия американским санкциям. Сами компании из санкционного списка запросили у властей около 100 млрд руб., рассказывал министр финансов Антон Силуанов : давать денег государство не планирует, а ликвидность может предоставить Промсвязьбанк , на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Через некоторое время после объявления санкций минфин США выпустил разъяснение, в котором сообщил о возможности снять ограничения с UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля в компании. По данным источников Bloomberg, миллиардер не пойдет на такой шаг.