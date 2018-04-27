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ЦБ стал основным владельцем Автовазбанка
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ЦБ стал основным владельцем Автовазбанка 

Прайм 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Банк России стал владельцем более 99,99% ценных бумаг Автовазбанка. Об этом в пятницу сообщает регулятор.
"Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций акционерного общества Автовазбанк", — говорится в сообщении.
ЦБ в начале апреля возложил функции временной администрации в Автовазбанке на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До этого с 2015 года АВБ санировался Промсвязьбанком, который с декабря прошлого года сам проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС.
20 апреля ЦБ сообщал о том, что докапитализирует Автовазбанк (АВБ) на 350 миллионов рублей.
"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Автовазбанка…, которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка в размере 350 млн рублей. Данные денежные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций АО Банк АВБ", — сообщал регулятор на прошлой неделе.
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