ЦБ стал основным владельцем Автовазбанка

Банк России стал владельцем более 99,99% ценных бумаг Автовазбанка . Об этом в пятницу сообщает регулятор.

"Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций акционерного общества Автовазбанк", — говорится в сообщении.

ЦБ в начале апреля возложил функции временной администрации в Автовазбанке на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До этого с 2015 года АВБ санировался Промсвязьбанком , который с декабря прошлого года сам проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС.

20 апреля ЦБ сообщал о том, что докапитализирует Автовазбанк (АВБ) на 350 миллионов рублей.