ВТБ предоставил около 600 млн рублей кредита производителю консервов в Кабардино-Балкарии 

НАЛЬЧИК, 27 апреля. /ТАСС/. ВТБ предоставил кредит в 592 млн рублей производителю консервной продукции в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.
"Корпоративный филиал банка ВТБ в СКФО установил кредитный лимит в размере 850 млн рублей крупному производителю консервированных овощей Кабардино-Балкарской республики — ООО «Зеленая компания», в рамках которого предоставил предприятию кредит в размере 592 млн рублей сроком на 5 лет. Заемные средства будут направлены на рефинансирование задолженности в другом банке", — говорится в сообщении.
Представители банка подчеркивают, что производители овощной консервной продукции находятся в благоприятной рыночной ситуации, учитывая тренд на импортозамещение. «ВТБ сотрудничает с ключевыми предприятиями по переработке и консервированию овощей в Кабардино-Балкарии, и мы отмечаем увеличение объемов производства у большинства представителей этой отрасли в республике. Банк намерен и дальше поддерживать развитие региональных предприятий, предоставляя им весь спектр финансовых услуг, включая финансирование текущей деятельности, инвестиционных проектов и продукты документарного бизнеса», — цитирует пресс-служба руководителя корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО Александра Дыренко.
Производители консервированных овощей подчеркивают, что спрос на продукцию в стране большой. «На сегодняшний день потребность рынка в консервированном зеленом горошке и кукурузе существенно выше того объема, который мы производим. Одна из важных задач предприятия — увеличение производственного потенциала компании как за счет собственных, так и кредитных средств», — отметил гендиректор «Зеленой компании» Анзор Тхамоков.
О компании
ООО «Зеленая компания» — предприятие по выращиванию сельхозкультур и производству консервированного зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли. Оснащено современным оборудованием и сельхозтехникой ведущих мировых брендов, которая позволяет производить до 60 млн условных банок в год. Арендует более 3,1 тыс. га земли, 840 из которых орошаются круговыми дождевальными машинами.
Занимает одно из лидирующих положений на рынке овощной консервной продукции на юге России. Компания обеспечивает реализацию «замкнутого» производственного цикла — от выращивания и переработки зеленого горошка и сладкой кукурузы, до поставки консервной продукции потребителю.
По данным регионального министерства сельского хозяйства, на предприятии в 2017 году произведено 46 млн условных банок консервированной продукции на сумму 1 млрд 242 млн рублей. Постоянно на предприятии работают 158 человек, в сезон их число достигает 206, со средней заработной платой 19,4 тыс. рублей.