ВТБ предоставил около 600 млн рублей кредита производителю консервов в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК , 27 апреля. / ТАСС /. ВТБ предоставил кредит в 592 млн рублей производителю консервной продукции в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

"Корпоративный филиал банка ВТБ в СКФО установил кредитный лимит в размере 850 млн рублей крупному производителю консервированных овощей Кабардино-Балкарской республики — ООО «Зеленая компания», в рамках которого предоставил предприятию кредит в размере 592 млн рублей сроком на 5 лет. Заемные средства будут направлены на рефинансирование задолженности в другом банке", — говорится в сообщении.

Представители банка подчеркивают, что производители овощной консервной продукции находятся в благоприятной рыночной ситуации, учитывая тренд на импортозамещение. «ВТБ сотрудничает с ключевыми предприятиями по переработке и консервированию овощей в Кабардино-Балкарии, и мы отмечаем увеличение объемов производства у большинства представителей этой отрасли в республике. Банк намерен и дальше поддерживать развитие региональных предприятий, предоставляя им весь спектр финансовых услуг, включая финансирование текущей деятельности, инвестиционных проектов и продукты документарного бизнеса», — цитирует пресс-служба руководителя корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО Александра Дыренко.

Производители консервированных овощей подчеркивают, что спрос на продукцию в стране большой. «На сегодняшний день потребность рынка в консервированном зеленом горошке и кукурузе существенно выше того объема, который мы производим. Одна из важных задач предприятия — увеличение производственного потенциала компании как за счет собственных, так и кредитных средств», — отметил гендиректор «Зеленой компании» Анзор Тхамоков.

О компании

ООО «Зеленая компания» — предприятие по выращиванию сельхозкультур и производству консервированного зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли. Оснащено современным оборудованием и сельхозтехникой ведущих мировых брендов, которая позволяет производить до 60 млн условных банок в год. Арендует более 3,1 тыс. га земли, 840 из которых орошаются круговыми дождевальными машинами.

Занимает одно из лидирующих положений на рынке овощной консервной продукции на юге России . Компания обеспечивает реализацию «замкнутого» производственного цикла — от выращивания и переработки зеленого горошка и сладкой кукурузы, до поставки консервной продукции потребителю.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, на предприятии в 2017 году произведено 46 млн условных банок консервированной продукции на сумму 1 млрд 242 млн рублей. Постоянно на предприятии работают 158 человек, в сезон их число достигает 206, со средней заработной платой 19,4 тыс. рублей.