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Связанная с Мордашовым «Нетология» запустила очные курсы для бизнеса
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Связанная с Мордашовым «Нетология» запустила очные курсы для бизнеса 

Ведомости 1 час назад
Образовательный университет «Нетология», среди совладельцев которого «Севергрупп» Алексея Мордашова, запустила программу очного обучения для корпоративного сегмента и планирует получать в этом направлении рынка «сотни миллионов рублей» дохода. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
По данным газеты, среди клиентов компании — ВТБ, который закупил набор видеокурсов по навыкам управления и личной эффективности, Delonghi, заинтересовавшаяся обучением маркетологов по инструментам интернет-продвижения, а также корпоративный университет РЖД. Компанию интересует инфографика и визуализация данных.
Сумма заключенных с корпоративным бизнесом контрактов составляет 10 млн рублей. Гендиректор «Нетологии-групп» Максим Спиридонов в беседе с газетой отметил, что в первый год компания прогнозирует выручку в несколько миллионов рублей, а с 2019 г. — «сотни миллионов».
Сейчас компания готовит корпоративные программы обучения по digital-маркетингу, управлению продуктом, инфографике, data science и другим предметам.
В «Нетологии-групп» отметили, что в корпоративный сегмент образования сейчас больше всего стремятся онлайн-платформы. Катализатором, по словам представителя группы, стал кризис, который начался в 2014 г. и отразился на рынке образовательных услуг.
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