ВТБ предоставил кредит производителю консервов в Кабардино-Балкарии

Банк ВТБ предоставил кредит в почти 600 миллионов рублей компании «Зеленая миля», занимающейся производством консервированных овощей в Кабардино-Балкарии

Корпоративный филиал банка в СКФО установил предприятию кредитный лимит в 850 миллионов рублей, в рамках которого предоставил ему кредит в 592 миллиона рублей сроком на пять лет. Эти средства будут направлены на рефинансирование задолженности в другом банке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Как отмечают в ВТБ, производители овощной консервной продукции находятся сейчас в благоприятной рыночной ситуации, учитывая продолжающийся тренд на импортозамещение. «ВТБ сотрудничает с ключевыми предприятиями по переработке и консервированию овощей в Кабардино-Балкарии, и мы отмечаем увеличение объемов производства у большинства представителей этой отрасли в республике», — прокомментировал руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО Александр Дыренко, добавив, что банк намерен и дальше поддерживать развитие региональных предприятий.

В свою очередь гендиректор «Зеленой компании» Анзор Тхамоков добавил, что продукция предприятия пользуется большим спросом. «На сегодняшний день потребность рынка в консервированном зеленом горошке и кукурузе существенно выше того объема, который мы производим. Одна из важных задач предприятия — увеличение производственного потенциала компании как за счет собственных, так и кредитных средств», — сказал он.

«Зеленая компания» — предприятие по выращиванию сельхозкультур и производству консервированного зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли, которое входит в число лидеров на рынке овощной консервной продукции на юге России . Его мощность позволяет производить до 60 миллионов условных банок в год. Компания арендует более 3,1 тысячи гектаров земли и обеспечивает реализацию «замкнутого» производственного цикла — от выращивания и переработки овощей до поставки консеров потребителю.

На предприятии постоянно работают 158 человек, в сезон их численность работников достигает 206, со средней заработной платой 19 400 рублей.