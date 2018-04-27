Экс-глава «Почты России» получил новую должность

Экс-глава "Почты России" Дмитрий Страшнов с 1 июля приступит к обязанностям генерального директора Eurochem Group AG ("Еврохим"), сообщила компания.
Страшнов заменит на этом посту Дмитрия Стрежнева, который недавно объявил о намерении сложить с себя полномочия главы Eurochem после 15 лет руководства группой. При этом Стрежнев останется в составе совета директоров Eurochem.
Страшнов в ноябре 2017 года работал в группе в должности операционного директора, с 2013 по 2017 годы занимал пост генерального директора "Почты России".
Eurochem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис Eurochem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников — более 25 тыс. человек. Предприятия Eurochem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.
Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании, еще 10% акций косвенно принадлежат генеральному директору группы Дмитрию Стрежневу.