Экс-глава «Почты России» получил новую должность

Экс-глава «Почты России» Страшнов возглавит «Еврохим»

Страшнов заменит на этом посту Дмитрия Стрежнева , который недавно объявил о намерении сложить с себя полномочия главы Eurochem после 15 лет руководства группой. При этом Стрежнев останется в составе совета директоров Eurochem.

Страшнов в ноябре 2017 года работал в группе в должности операционного директора, с 2013 по 2017 годы занимал пост генерального директора "Почты России".

Литве, Эстонии, Китае, Eurochem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис Eurochem Group AG расположен в Швейцарии , производственные, логистические, сбытовые предприятия — в Бельгии России , Германии, США , штат сотрудников — более 25 тыс. человек. Предприятия Eurochem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.