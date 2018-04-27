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Порядка 250 квартир стоимостью от 1 млн долл продают в Москве внутри Бульварного кольца
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Порядка 250 квартир стоимостью от 1 млн долл продают в Москве внутри Бульварного кольца 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
В настоящее время на продажу выставлены около 250 квартир и апартаментов в пределах Бульварного кольца Москвы, стоимость которых начинается от 1 миллиона долларов США, при этом самая дорогая квартира стоит почти 9 миллионов долларов, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
«В настоящее время внутри Бульварного кольца продаются около 250 квартир и апартаментов, бюджет предложения которых равен или превышает 1 миллион долларов», — говорится в сообщении компании Savills в России.
Самые дорогие апартаменты, расположенные поблизости от Кремля, оцениваются в 8,73 миллиона долларов, причем стоимость 1 квадратного метра в них составляет 42 тысячи долларов. На втором месте квартира в районе Тверского бульвара (37 тысяч долларов за «квадрат»), на третьем — в Тверском районе (31 тысяча долларов за квадратный метр).
Как отмечается в материале, на сегодняшний день в центре столицы выбор жилья ограничен как на первичном, так и на вторичном рынке. Так, в новых домах насчитывается всего 126 квартир и апартаментов.
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