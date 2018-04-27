Порядка 250 квартир стоимостью от 1 млн долл продают в Москве внутри Бульварного кольца

В настоящее время на продажу выставлены около 250 квартир и апартаментов в пределах Бульварного кольца Москвы , стоимость которых начинается от 1 миллиона долларов США, при этом самая дорогая квартира стоит почти 9 миллионов долларов, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

«В настоящее время внутри Бульварного кольца продаются около 250 квартир и апартаментов, бюджет предложения которых равен или превышает 1 миллион долларов», — говорится в сообщении компании Savills в России

Самые дорогие апартаменты, расположенные поблизости от Кремля, оцениваются в 8,73 миллиона долларов, причем стоимость 1 квадратного метра в них составляет 42 тысячи долларов. На втором месте квартира в районе Тверского бульвара (37 тысяч долларов за «квадрат»), на третьем — в Тверском районе (31 тысяча долларов за квадратный метр).

Как отмечается в материале, на сегодняшний день в центре столицы выбор жилья ограничен как на первичном, так и на вторичном рынке. Так, в новых домах насчитывается всего 126 квартир и апартаментов.