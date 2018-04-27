Ещё
Итальянская Saipem в I квартале получила €2 млн чистого убытка против прибыли годом ранее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итальянская Saipem в I квартале получила €2 млн чистого убытка против прибыли годом ранее 

Rambler News Service 36 минут назад
Чистый убыток итальянской компании Saipem (входит в итальянскую нефтегазовую группу Eni) составил за январь — март 2018 года €2 млн по сравнению с чистой прибылью в размере €47 млн за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.
Выручка компании за отчетный период снизилась на 15,4% — до €1,915 млрд
Операционная прибыль сократилась на 22,3% и составила €87 млн  Прибыль до налогообложения составила €44 млн против €72 млн за аналогичный период прошлого года (снижение на 39%).
Капитальные вложения сократились в 2,6 раза — с €83 млн до €32 млн  Чистый долг с начала года снизился на 7,4% — до €1,2 млрд по состоянию на 31 марта против €1,296 млрд на 31 декабря 2017 года.
Rambler News Service: последние новости
Nord Stream 2 в марте привлекла финансирование от партнеров «Газпрома» на €404 млн «Домашние деньги» допустили технический дефолт ЦБ объявил о санации «Азиатско-Тихоокеанского банка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна67
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»34
Поставим Макаревича на место324
Что Меркель отдаст за российский газ96
Майские законы отразятся на зарплатах россиян177
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение