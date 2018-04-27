Итальянская Saipem в I квартале получила €2 млн чистого убытка против прибыли годом ранее

Чистый убыток итальянской компании Saipem (входит в итальянскую нефтегазовую группу Eni) составил за январь — март 2018 года €2 млн по сравнению с чистой прибылью в размере €47 млн за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 15,4% — до €1,915 млрд

Операционная прибыль сократилась на 22,3% и составила €87 млн Прибыль до налогообложения составила €44 млн против €72 млн за аналогичный период прошлого года (снижение на 39%).

Капитальные вложения сократились в 2,6 раза — с €83 млн до €32 млн Чистый долг с начала года снизился на 7,4% — до €1,2 млрд по состоянию на 31 марта против €1,296 млрд на 31 декабря 2017 года.