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Власти Забайкалья привлекли 13,3 млрд рублей для перекредитования коммерческих кредитов
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Власти Забайкалья привлекли 13,3 млрд рублей для перекредитования коммерческих кредитов 

ТАСС 33 минуты назад
ЧИТА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края взяли в кредит у Сбербанка 13,3 млрд рублей для перекредитования действующих коммерческих кредитов по более низкой процентной ставке, сообщила в пятницу ТАСС министр финансов региона Марина Кириллова.
"Проведено восемь электронных аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для погашения долговых обязательств Забайкальского края на общую сумму 13,3 млрд рублей. Победителем во всех аукционах стал Сбербанк России. Все заемные средства направлены на перекредитование действующих коммерческих кредитов", — сказала Кириллова.
Она пояснила, что привлеченные средства позволили региону сэкономить на снижении ставки по коммерческим кредитам. «Мы привлекаем кредиты, чтобы погасить более дорогие. Для этого мы проводим большую работу, мониторим состояние рынка коммерческих кредитов, следим за ключевой ставкой Центрального банка РФ, и как только она снижается и банки предлагают более дешевые кредиты, мы объявляем аукцион, расторгаем предыдущие договоры и заключаем новые под более выгодную ставку», — уточнила министр.
В результате региону удалось сэкономить на обслуживании государственного долга 243 млн рублей.
Государственный долг Забайкальского края, по данным на 1 января 2018 года, составил 28,2 млрд рублей или 91% от объема собственных доходов краевого бюджета. К конца года региональные власти намерены снизить этот показатель до 86%.
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