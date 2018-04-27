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Чистая прибыль Daimler в I квартале снизилась на 11%
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Чистая прибыль Daimler в I квартале снизилась на 11% 

Прайм 34 минуты назад
Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler по итогам первого квартала 2018 года сократилась на 11% в годовом выражении, достигнув значения в 2,354 миллиарда евро, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,12 евро против 2,39 евро за аналогичный период годом ранее. Выручка Daimler выросла на 3%, достигнув 39,785 миллиарда евро.
В первом квартале Daimler продала 806,9 тысячи автомобилей по всему миру (рост на 7%), в том числе продажи автомобилей марки Mercedes-Benz составили 594,3 тысячи единиц (рост на 5%).
По итогам 2018 года ожидается небольшой рост продаж, выручки и EBIT на фоне прогнозируемого роста спроса на автомобили в мире на 2%. Daimler также прогнозирует небольшой рост и на российском авторынке.
Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.
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